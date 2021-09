Un autoturism a suferit avarii grave dupa ce s-a izbit cu viteza intr-un cap de pod pe raza localitații Gramești. Accidnetul s-a petrecut joi noapte. Potrivit ISU Suceava, șoferul, un barbat in varsta 36 de ani conștient și cooperant a ramas incarcerat, acesta fiind extras de pompieri și predat echipajului SMURD. Au intervenit pompierii militari […] The post O mașina s-a facut zob dupa ce a intrat cu viteza intr-un cap de pod la Gramești (FOTO) first appeared on Suceava News Online .