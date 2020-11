O mașină s-a făcut praf în urma unui accident pe un pod din Arad FOTO Grav accident de circulație in aceasta seara, pe podul de la Subcetate, in Arad, unde un BMW scapat de sub control a rupt parapetul care desparte sensurile de mers și s-a izbit violent de un stalp. In mașina se aflau trei persoane, fiind nevoie de intervenția unui echipaj de descarcerare. Dupa ce au fost scoase […] Articolul O mașina s-a facut praf in urma unui accident pe un pod din Arad FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

