- Un pilot participant in competiția de off-road „Dacii liberi”, de la Slanic Moldova, a murit, sambata, dupa ce s-a rasturnat in raul Oituz. Copilotul a fost gasit in viața, potrivit unui anunț al Prefecturii Bacau. Autoturismul s-a rasturnat in raul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- UPDATE: Pilotul autoturismului a fost gasit decedat. Copilotul este in viața. ——————— O mașina care participa la competiția off-road desfașurata in acest weekend la Slanic Moldova s-a rasturnat in raul Oituz, undeva intre Brețcu (CV) și Poiana Sarata (BC). Din cauza drumului forestier greu accesibil,…

