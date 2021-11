O mașină a Jandarmeriei a căzut cu totul, într-un șanț din București/ VIDEO O mașina a Jandarmeriei a cazut intr-un șanț de pe Șoseaua Fundeni, acolo unde se efectuau lucrari pentru schimbarea unor țevi. In imagini se pot observa jandarmii care stau și se uita mirați la mașina care a cazut in șanț. Cel mai probabil, soferul autospecialei nu a observat santul si a intrat cu masina in el. Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita, insa masina a fost serios avariata. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- O mașina a Jandarmeriei a cazut luni intr-un șanț sapat de muncitori pe Șoseaua Fundeni din București, chiar in fața spitalului Fundeni, potrivit Info Trafic București Ilfov. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

- Jandarmii au cazut in șanț, cu tot cu mașina, anunța, luni, mai multe posturi de televiziune. Accidentul s-a produs in Sectorul 2 al Capitalei, pe Șoseaua Fundeni, chiar in dreptul spitalului. Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita. In accident a fost implicat un automobil Dacia Duster al Jandarmeriei…

- Un autoturism a Jandarmeriei a cazut luni intr-o șant sapat pe Șoseaua Fundeni din Capitala, relateza Dig i24 citand Info Trafic București Ilfov. Informația a fost confirmata pentru Libertatea de Sorin Despina, purtator de cuvant al Jandarmeriei, care a precizat ca vehicului era intr-o misiune de patrulare.…

