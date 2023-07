Stiri pe aceeasi tema

- Trei femei au fost transportate la spital dupa ce taxiul in care se aflau ca pasagere a fost implicat intr-un accident cu inca doua automobile, in Capitala. Menționam ca accidentul s-a produs in amiaza zilei de joi, 27 iulie, la intersecția dintre Bulevardul Dacia și strada Trandafirilor din sectorul…

- O fetita de noua ani a ajuns la spital dupa ce a cazut de pe balotii de paie transportati de un autoturism. Accidentul a avut loc luni, in localitatea Horea din județul alba. Fetița a fost preluata de un elicopter SMURD si transportata la spital, a anuntat ISU Alba.

- Un autoturism a ajuns intr-o rapa in aceasta dimineața in Podirei. O femeie a fost ranita grav și a fost transportata la spital. Celelalte doua persoane din mașina au scapat tefere și au refuzat transportul la spital. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața, in Podirei. Șoferul unui autoturism a…

- Momente de panica in parcul IOR din Capitala. O femeie a fost transportata la cea mai apropiata instituție medicala din zona, dupa ce un copac mare s-a prabușit peste ea. Afla in randurile de mai jos in ce stare se afla victima, potrivit informațiilor disponibile pana la momentul redactarii acestui…

- Clipe cumplite intampinate, joi la orele amiezii, de o adolescenta de 14 ani, pe raza comunei Șotanga! Minora a fost transportata de urgența la spital, dupa ce a fost ranita intr-un accident rutier. Mașina in care se afla ca pasagera a intrat in plin intr-un autoturism parcat, iar in urma impactului…

- O fetita de doi ani a fost ranita, miercuri, fiind transportata la spital, dupa ce autoturismul in care se afla a iesit de pe sosea, pe DN 17, si a intrat in gardul unei case din Josenii Bargaului, judetul Bistrita-Nasaud. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, accidentul de circulatie…

- Accident in stanga Nistrului. Un tanar de 22 de ani a ajuns la spital, dupa ce, fiind la volanul unui automobil de model Mitsubishi a pierdut controlul și a derapat de pe traseu. Ulterior, mașina s-a izbit intr-un indicator, apoi a ajuns pe scarile unui magazin.

- Vantul puternic care a vizat Capitala aproape o ora a provocat mai multe pagube, unde pompierii au fost nevoiți sa intervina pentru a indeparta copaci și stalpi cazuți. Pe langa daunele materiale, o persoana a ajuns la spital, dupa ce un copac a cazut peste ea, potrivit unui comunicat al ISU B-IF.Codul…