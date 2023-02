Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație s-a petrecut, azi noapte, in jurul orei 00,40, la intrarea in Timișoara, dinspre localitatea Dumbravița. ”Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca o femeie, in varsta de 19 ani, a condus un autoturism pe strada Conac din localitatea Dumbravița, județul Timiș,…

- Accident de circulație, joi dimineața, in fața Spitalului Județean din Timișoara. Un barbat de 74 de ani a fost ranit grav dupa ce a fost lovit de mașina. Victima traversa strada neregulamentar, spun polițiștii.

- Accident de circulație pe DN6, in Remetea Mare. Un barbat de 65 de ani a ajuns la spital dupa ce a adormit la volan și a intrat cu mașina intr-un cap de pod. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- Astazi, 15 Ianuarie, ora 15.03, am fost sesizati prin 112 cu privire la faptul ca pe DN2 E85, in afara localitații Calimanești a avut loc un eveniment rutier. Din primele verificari rezulta ca conducatorul auto a parasit partea carosabila, in timp ce se deplasa pe sensul de mers Adjud – Focsani și a…

- Un barbat, in varsta de 55 de ani, a condus un autoturism pe DC 54, dinspre localitatea Giarmata Vii, inspre municipiul Timișoara, iar la trecerea la nivel cu calea ferata a intrat in coliziune cu un tren regio. In urma impactului, a rezultat ranirea conducatorului auto, acesta fiind transportat la…

- O șoferița beata din Timișoara a lovit ieri seara o mașina parcata și a demarat de la locul accidentului. Poliția Locala a interpelat-o dupa ce s-a oprit in cele din urma iar aceasta a incercat sa-i pacaleasca prin insusirea unei identitati false. Polițiștii locali timișoreni din Serviciul Rutier au…

- Un polițist din Iași, aflat in timpul liber, a avut viteza de reacție și a reușit sa prinda un individ care tocmai i-a smuls unei femei din mana telefonul mobil. O camera de bord a surprins momentul in care victima, o femeie de 28 de ani, este intr-o mașina și il urmarește pe hoț, ca sa il prinda. https://www.7est.ro/wp-content/uploads/2022/11/316533637_1141170140125496_6290019894585761175_n.mp4…

- O femeie a ramas incarcerata, alegandu-se cu politraumatisme, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren. S-a intamplat la trecerea de nivel cu calea ferata in localitatea Urseni. Femeia si o alta persoana din automobil au ajuns la spital, in timp ce niciunul dintre cei 60 de pasageri ai…