O mare parte din București rămâne fără apă caldă. Zonele afectate Furnizarea agentului termic pentru apa calda va fi sistata in Sectoarele 2 și 3, precum și in zonele Aviației, Floreasca, Calea Dorobanților din Sectorul 1, pana in data de 11 august, potrivit Termoenergetica. Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) SA anunța, marți, ca simultan cu oprirea CTE Sud pentru efectuarea reviziei anuale au fost incepute și lucrari pe conducta Magistralei 3 Sud, cu diametrul de 1200 mm – in zona strazii Releului, cat și in caminul Releului, unul dintre cele mai importante noduri din sistemul de termoficare din Municipiul București. Astfel, furnizarea agentului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

