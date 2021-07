Formula „Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bord” nu va mai fi auzita in aeronavele companiei Lufthansa. Conducerea a decis inlocuirea acestei formule de adresare cu o alta mai moderna care sa respecte identitatea de gen, scrie Deutsche Welle. Lufthansa renunța la aceasta formula de adresare astfel incat comunicarea echipajului cu pasagerii sa fie […] The post O mare companie de zbor renunța la formula “Doamnelor și domnilor” pentru ca nu respecta identitatea de gen. Cum vor fi salutați pasagerii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .