In duminica dinainte de Craciun, Price Meropol McMahon, in varsta de 36 de ani, a alergat 13 kilometri, a susținut echipa Argentinei in finala Campionatului Mondial de Fotbal și a sarbatorit prima zi de Hanukkah impreuna cu familia, scrie The Insider. Starea de sanatate a femeii s-a inrauitațit brusc in ziua urmatoare, iar pana marți dupamasa aceasta s-a stins din viața.