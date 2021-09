Stiri pe aceeasi tema

- Petrecerea aniversara a celebrei Nicole Richie a aut momente incendiare, la propriu. Fiica cea mare a lui Lionel Richie a trecut prim clipe infricoșatoare dupa ce parul ei a luat foc. Incidentul s-a intmplat cand vedeta a suflat in lumanari.

- Ionuț Moșteanu a reacționat dupa ce premierul Florin Cițu a comparat USR PLUS cu actiunea lui Liviu Dragnea de a isi da jos propriul Guvern. „O retorica politica. Dansul din nou se agata de scaun”, a spus Moșteanu la Digi24. „In momentul acesta nu mai are sustinerea unei majoritati. Asa cum…

- Cand se intorcea la cabana, dupa ce terminase de pus capcanele in padure, Gjermund Roesholt, soțul femeii, a fost atacat de un urs. Soarta a facut ca acesta sa aiba pușca la el, așa ca, in momentul in care bestia s-a napustit asupra sa, a tras! Animalul s-a prabușit zgomotos la pamant, iar barbatul…

- Mara Banica le-a facut o surpriza fanilor și a impartașit o fotografie emoționanta cu ea insarcinata. Cunoscuta jurnalista le-a dezvaluit recent faptul ca urmeaza sa devina mama pentru a doua oara. Cum arata acum aceasta? Prima imagine cu Mara Banica insarcinata Mara Banica are noutați impresionante…

- Insarcinata in 39 de saptamani, Adela Popescu se arata din ce in ce mai nerabdatoare pe pagina sa personala de Instagram. Vedeta a marturisit fanilor sai ca inca așteapta momentul in care o sa iși stranga cel de al treilea copil in brațe. Ce a postat aceasta in urma cu doar cateva ore?

- Silviu Prigoana a dat vestea cea mare! Omul de afaceri va deveni in curand bunic. Soția fiului sau, Honorius, este insarcinata și va aduce pe lume primul ei copil, potrivit click.ro. Corina Bode, soția lui Honorius Prigoana, este insarcinata! Vestea a dat-o chiar viitorul bunic, Silviu Prigoana, in…