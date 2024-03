Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta in Buzau, dupa ce un barbat a disparut de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca. Acesta era doar in pijamale și a plecat joi noapte, fara sa se mai intoarca. Oamenii legii il cauta peste tot și l-au dat in urmarire naționala. Daca il vezi, ești rugat sa suni la 112!

- Miercuri, are loc un exercitiu national de alarmare publica. Scenariul presupune instiintarea centrelor operationale pentru situatii de urgenta din judete si din Bucuresti, precum si verificarea functionarii sirenelor electrice si electronice de alarmare a populatiei. Acest exercițiu consta in verificarea…

- Este alerta in Romania! O adolescenta de 17 ani a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Oamenii legii o cauta pe Roberta, dupa ce a plecat de acasa și nu s-a mai intors niciodata. Familia ei este disperata și așteapta vești bune din partea polițiștilor. Iata cum o identifici.

- Mai multe fiole care au in componența Fentanil, un drog extrem de puternic, au disparut din seiful Spitalului Județean. Imediat dupa ce angajații unitații medicale au sesizat dispariția fiolelor a fost anunțata Poliția. Oamenii legii au facut investigații la fața locului in cursul zilei de ieri și…

- Un tanar din județul Mureș, care acum are 25 de ani, dat disparut de familie in 2015, a fost gasit in orașul Campulung de o patrula a Jandarmeriei Arges, care l-a vazut pe strada, stand in frig. Oamenii legii l-au dus la spital și intr-un final la el acasa, a anunțat miercuri, 24 ianuarie, Jandarmeria…

- O fata de 16 ani a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Familia a alertat polițiștii vineri, in jurul orei 21:00 și au anunțat dispariție minorei. Toate persoanele care au vazut-o, sunt rugate sa sune le 112 sau sa mearga la cea mai apropiata secție de poliție.

- Mama lui Alin Constantin Caragiu, nu a mai primit nicio veste din partea baiatului sau de pe data de 19 decembrie. A sunat toți prietenii baiatului, sora acestuia il cauta prin tot orașul, insa scenariul care s-a nascut in capul mamei este unul sumbru, potrivit BZI. „A ajuns acasa pe data de 18 decembrie…

