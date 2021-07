Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a facut plangere la Parchetul General dupa ce zece persoane au incercat sa obțina certificatul digital necesar calatoriei fara restricții in UE folosind adeverințe false de vaccinare, potrivit G4Media.ro . Sesizarile inițiale au venit de la instituțiile subordonate din teritoriu…

- Medicii au fost șocați de un caz al unui bebeluș care a intrecut știința. Micuțul s-a nascut prematur și i-au fost date din start 0% șanse de supraviețuire. Acesta este pe locul I dintre scenariile vazute de specialiști pana acum din toata lumea. Caz șocant: bebeluș nascut prematur cu 0% șanse de supraviețuire…

- Culița Sterp este in culmea fericirii, dupa ce ieri, 17 iunie, iubita lui a nascut un baiețel perfect sanatos. Fostul concurent de la „Survivor Romania” a postat prima imagine cu cele mai importante persoane din viața lui, alaturi de care a scris un mesaj emoționant. „Astazi 17 Iunie , am vazut cum…

- Pandemia de coronavirus a aparut in luna decembrie 2019 și, de atunci și pana in prezent, a omorat milioane de oameni. Conform unui bilanț stabilit de AFP, de atunci și pana in prezent, au murit din cauza virusului ucigaș 3.445.582 de milioane de oameni. Cele mai multe decese au fost raportate in SUA…

- O adolescenta de 14 ani si-a lasat bebelusul nou-nascut in bratele unei cliente, intr-un restaurant, inainte de a fugi de la fata locului. Poliția a confirmat ulterior ca atat mama, cat și fetita ei sunt bine.

- Peste 3,346 de milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP Cele mai multe decese s-au inregistrat in SUA (585.222 ). Brazilia este pe locul doi, cu 432.628 de decese, urmata de India (262.317),…

- Olimpia Melinte a nascut pe 22 aprilie al doilea copil. A adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Acum, actrița din serialul „Vlad” s-a pozat cu bebelușul in brațe și abdomenul la vedere.Aproximativ trei saptamani au trecut de cand a devenit mama pentru a doua oara, dar Olimpia Melinte nu se ferește…

- Ana Carolina Moraes da Silva, 29 de ani, ar fi comis atrocitatea in Santos, Brazilia, dupa ce i-a trimis partenerului sau mesaje ca nu vrea „o alta gura de hranit". Fosta gimnasta si fostul ei partener, Guilherme Bronhara Martinez Garcia, sunt trimisi acum in judecata pentru crima. Trupul fetitei a…