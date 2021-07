Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de nujmai trei ani a fost gasita decedata in casa in care locuia alaturi de mama ei, in Anglia. Incidentul a avut loc pe 9 august, anul trecut, insa de abia acum femeia este cercetata pentru crima. Micuta Kaylee-Jayde Priest s-a stins din viața chiar sub privirile mamei ei, iar moartea ei a…

- Johnson a mentionat ca data „terminus” va insemna „revenirea pe cat posibil la viata de dinainte de COVID”.n prima sa declaratie in Camera Comunelor dupa ce l-a inlocuit pe Matt Hancock, Sajid Javid a declarat ca nu exista motive pentru amanarea acestei date.El a precizat ca sarcina sa ''va fi aceea…

- Autoritațile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, in cazul pilotului Adrian Cernea, care a murit luat de viitura in zona Slanic Moldova, unde participa la o cursa off-road, scrie stirileprotv.ro. Cernea si copilotul sau, Alex Tache,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Toata lumea este fascinata de venirea pe lume a fetitei Ducilor de Sussex, Lilibet Diana. Si toti spera ca, intr-o incercare de reconciliere a acestora cu familia regala britanica, micuta sa fie botezata in Anglia.

- Marginit de canale și bazine portuare, Calais arata, vazut de sus, ca un uriaș liman de liniște și prosperitate asigurata de șirurile camioanelor care transporta cele mai de preț și dorite marfuri ale momentului. De la volanul tirului, monotonia data de frumusețea peisajelor rutiere de pe cuprinsul…

- Marginit de canale și bazine portuare, Calais arata, vazut de sus, ca un uriaș liman de liniște și prosperitate asigurata de șirurile camioanelor care transporta cele mai de preț și dorite marfuri ale momentului. De la volanul tirului, monotonia data de frumusețea peisajelor rutiere de pe cuprinsul…

- Sabina Leonte și-a povestit viața, care nu a fost deloc lipsita de greutați. Cantareața de muzica de petrecere a crezut ca este la un pas de moarte, insa dorea sa traiasca fericirea venirii pe lume celui de-al treilea copil care, ca printr-o minune, a și salvat-o de boala nemiloasa de care suferea.

- Adi Minune face dezvaluiri inedite despre viața lui din timpul pandemiei, toate aceste marutrisiri fiind facute chiar din confortul prpriului sau birou despre care spune ca ii este ca un loc de refugiu, unde se ocupa atat de afaceri, cat și de relaxarea din fiecare zi.