Sustinatorii PSD si PNL s-au luat la bataie in comuna Belciugatele din judetul Calarasi. Scandalul a avut loc in strada, in satul Mariuta. In scandal au fost implicati, pe de o parte, actualul primar, Mihai Gurlui, fratele acestuia, care detine functia de viceprimar si sustinatorii celor doi, de la PSD, de cealalta parte aflandu-se candidatul […]