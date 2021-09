Pentru a reduce semnificativ riscul de infectare intre studenți, Universitatea Transilvania din Brașov ii indeamna pe aceștia sa se vaccineze pana la 1 octombrie cand vor incepe cursurile universitare. Bonus, studenții care vor face dovada imunizarii vor avea gratis a doua luna de cazare in camin. Stundenții care se vor caza in caminele Universitații Transilvania […] The post O luna de cazare gratis pentru studenții care se vaccineaza pana la 1 octombrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .