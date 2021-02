Stiri pe aceeasi tema

- Suntem in continuare pe primul loc in țara in ceea ce privește rata de infectare cu Covid-19, ca județ. A scazut puțin rata in Timișoara, iar la Dumbravița, localitate care iese sambata noaptea din carantina, rata de infectare a crescut la 7,11 la mia de locuitori. In Recaș e tot peste 8.

- Jucatoarea de tenis Paula Badosa a anuntat, joi, ca a fost testata pozitiv cu coronavirus in Australia, unde este in carantina la hotel in perspectiva primului turneu de grand slam al anului. “Am vesti proaste. Dupa cum stiti, de cand am venit la Melbourne am ramas in izolare in camera. Astazi,…

- Testarea in masa pentru COVID-19 a mii de persoane in statiunea elvetiana St. Moritz, unde unele hoteluri de lux au fost plasate in carantina, a relevat 53 de infectii cu noul coronavirus, dintre care 31 cu o varianta cu raspandire rapida, au informat joi oficiali locali, potrivit Reuters, potrivit…

- Guvernul pregatește noi restricții dure. Toți calatorii care intra in tara ar urma sa stea in carantina la hotel pe banii lor. Toți cei care sosesc in UK ar trebui sa se carantineze și sa faca dovada unui test negativ la Covid-19, conform noilor reguli care ar putea fi adoptate de guvernul de la Londra,…

- Un expert in sanatate publica din Romania a preluat postarea unei persoane care a povestit ce a pațit la revenirea in Australia din Marea Britanie. Concluzia este ca in criza Covid autoritațile din Australia s-au concentrat pe revenirea la normal, iar britanicii fac exerciții de imagine politica, potrivit…

- Un expert in sanatate publica din Romania a preluat postarea unei persoane care a povestit ce a pațit la revenirea in Australia din Marea Britanie. Concluzia este ca in criza Covid autoritațile din Australia s-au concentrat pe revenirea la normal, iar britanicii fac exerciții de imagine politica.…

- O localitate din județul Maramureș ramane in carantina zonala, inca doua saptamani, dupa creșterea ratei de infectare cu Covid 19. O alta localitate insa, se deschide. Comitetul Județean pentru...

- Președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Cluj, prefectul Clujului, Mircea Abrudean, a prezentat care este rata incidenței COVID-19 pe fiecare comuna și oraș in parte.In ultimele 24 de ore, rata pe județ a crescut de la 5,33 cazuri la mia de locuitori, la 5,92 cazuri.Municipiul…