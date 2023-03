O legumă foarte rară, dar cu multe beneficii a fost scoasă la vânzare la Buzău! Se prepara ca un cartof obișnuit, dar are cu totul alt gust. Nici forma nu este asemanatoare, dar crește tot in pamant. Are foarte multe proprietați benefice și totuși este foarte puțin cunoscuta. Este un soi de topinambur, cunoscut sub denumirea populara de „nap porcesc”. Poate fi gasit incepand cu acest weekend la Buzau, fiind produs de Stațiunea de Cercetare Legumicola . Prețul este de doar 5 lei pe kilogram, iar stocul este limitat. Soiul de tuberculi de topinambur a primit denumirea de Rareș. Tuberculii sunt de culoare roz-cafenie, cu textura crocanta, suculenta și cu gust dulceag. Topinamburul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

