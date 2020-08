O lege cu gratuități pentru gravide a fost depusă în Parlament Gravidele care au un venit mai mic decat salariul minim brut pe economie (2.230 de lei in prezent) vor beneficia de un pachet gratuit de servicii medicale, potrivit unui proiect de lege inregistrat in Senat. CITESTE SI: Boala care se instaleaza fara sa iți dai seama: Semnele care pot arata ca faci diabet . Proiectul prevede urmatoarele: I. Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii se asigura integral finantarea unui pachet minim de servicii medicale pentru femeile gravide, provenind din medii defavorizate, precum si/ sau femeilor al caror venit lunar nu depaseste… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

