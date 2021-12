Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul verde nu va mai fi OBLIGATORIU daca timp de trei saptamani consecutive, rata de infectare scade, sau daca timp de 14 zile este mai mica de 1 la mie, potrivit proiectului depus de Ministerul Sanatații. Proiectul de lege va fi discutat luni in Guvern și apoi trimis in Parlament, pentru adoptarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a stabilit termene precise pentru adoptarea proiectului de buget de anul viitor, astfel incat acesta sa treaca de Parlament inainte de Craciun. Astfel, potrivit Calendarului bugetar discutat in Guvern, Ministerul Finanțelor va elabora, pana pe 17 decembrie, proiectul de ordonanța…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, a vorbit, joi, in Parlament, in discursul de investitura, despre revizuirea Constituției și descentralizarea țarii, ca principale obiective ale noului Guvern. “Noi am trecut peste lucrurile care ne separa. Mai presus de orice orgoliu se afla interesul romanilor. Pandemia…

- Toți miniștri viitorului Cabinet Nicolae Ciuca au primit avize pozitive in urma audierilor in comisiile din parlament. Votul pentru investirea viitorului Executiv va avea loc joi, intr-un plen reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, programat de la ora 10.00. Joi seara, audierile s-au incheiat in…

- Potrivit programului de guvernare PSD-PNL-UDMR, pe care premierul desemnat Nicolae Ciuca l-a depus la Parlament, punctul de pensie va crește de la 1 ianuarie la 1.586 de lei. De asemenea, pensia minima crește la 1.000 de lei. Pentru veniturile din pensii care depașesc 4.000 de lei, Guvernul va elimina…

- Protestatarul Cristian Dide este vizat intr-un dosar de trafic de droguri de risc, la domiciliul sau avand loc percheziții, luni dimineața. Surse judiciare afirma ca Dide ar fi fost ridicat din tren pentru a asista la perchezitii. Dosarul este instrumentat de DIICOT Iasi, insa au loc perchezitii in…

- Co-președintele AUR George Simion l-a flancat, miercuri, in timpul declarațiilor facute presei, pe primarul general Nicușor Dan, chemat in Parlament sa dea explicații in legatura cu prețul gicagaloriei in Capitala. Mimica lui Simion, deosebit de atent la fiecare cuvant al edilului, este mai puternica…

- Florin Cițu nu mai este așa ferm convins ca ramane premier și dupa moțiunea de cenzura de marți, chiar și in situația in care aceasta va fi votata in Parlament, așa cum susținea zilele trecute. Duminica, șeful PNL a evitat sa dea un raspuns clar cu privire la strategia partidului, spunand doar ca abia…