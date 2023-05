Stiri pe aceeasi tema

- Este o noua saptamana plina pentru sportivii de la CSM Constanța, angrenați in lupta pentru trofee și medalii in competițiile naționale și internaționale. Este luna turneelor de promovare, a turneelor finale, dar și a participarilor in concursuri de top din Europa. Provocari mari, emoții pe masura.Baschetbaliștii…

- Ioana Singeorzan a devenit dubla campioana naționala Under19. Competiția este gazduita la Arad, in sala de sport “Mihai Botez” a Universitații “Aurel Vlaicu” intre 2-7 mai. Sportiva legitimata la CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud a urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului Campionatului Național Individual…

- Preț: 52 RONCategorie: Nonficțiune adulțiDomeniu: PoliticaFormat: BIBLIOTECA RAONr. pag.: 440ISBN 978-606-006-813-6Volumul „Ce s‑a intamplat de fapt“ aduce in prim plan momentele cruciale ale zilelor Revoluției din 1989. Autorii au trait schimbarea regimuluipolitic și pe celelalte din trena sa, fiind…

- Campionatul Național de Karate Interstiluri pentru minicadeți, cadeți, juniori U21 și seniori s-a desfașurat in Sala Polivalenta din cadrul Complexului Olimpic și Sportiv de la Izvorani, in perioada 22-23 aprilie. Pe durata competiție s-au intrecut 580 de sportivi, ce au reprezentat 70 de cluburi din…

- CSM Lugoj nu a reusit o noua surpriza in fata puternicei CSM Targoviste la ea acasa. Desi au castigat primul meci in Dambovita, timisencele l-au cedat pe al doilea, de pe teren propriu, si astazi s-au recunoscut invinse in jocul 3 al seminfinalelor, disputat tot in deplasare, scor 1-3. Astazi a fost…

- Doliu in mediul universitar din Dambovița! Fostul rector al Universitații “Valahia” Targoviște, Prof. Univ. Dr. Ion Cucui a murit, joi seara, intr-un accident rutier teribil, produs pe DJ 720, pe raza localitații Nisipuri, din comuna Ulmi. Acesta s-ar fi rasturnat cu mașina intr-un șanț de la marginea…

- Comportare de excepție pentru judoka din Dambovița la ediția din acest an a Campionatului Național de judo U14. Sonia Clara Mare, de la CSȘ-CSM Targoviște, a devenit campioana a Romaniei la categoria 44 de kilograme. Sportiva antrenata de Romel Mușa și Gogu Dragoș a intrat in posesia medaliei de aur…

- Sportivii de la CS Targoviște au revenit cu zeci de medalii acasa de la ultima ediție a Campionatului Național de Karate Shito Ryu pentru copii, cadeți, juniori, U21 și seniori. Aceștia au pus stapanire pe podium inca de la debutul competiției. Dupa o serie de evoluții remarcabile, sportivii antrenați…