O invenție românească schimbă practicile agricole – plugul cu vibrații O invenție romaneasca a atras atenția intregii lumi agricole. Plugul cu vibrații pare sa fie soluția care sa rezolve, simultan, ruperea hardpanului cu eforturi minime și scaderea cu peste 10% a consumului de combustibil. Ideea a fost inregistrata la OSIM și va intra in producția de serie la IRUM Mureș. Hardpanul este stratul de pamant […] The post O invenție romaneasca schimba practicile agricole – plugul cu vibrații appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

