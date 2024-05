Stiri pe aceeasi tema

- VINERI: Acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Romane, conferința despre eroul național Avram Iancu, in cadrul Festivalului Internațional „Lucian Blaga” Sebeș VINERI: Acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Romane, conferința despre eroul național Avram Iancu, in cadrul Festivalului Internațional…

- Autostrada Unirii A8, un proiect ambițios care va conecta Moldova cu Transilvania, prinde contur cu semnarea contractului pentru proiectarea și execuția Lotului 2, zona montana. Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a dezvaluit detalii impresionante despre acest nou…

- Europarlamentarul independent Nicu Stefanuta a anuntat ca sesizat Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru declaratii ”xenofobe si discriminatorii” facute de George Simion, liderul AUR, cand a dorit sa-l puna la punct pe premierul Marcel Ciolacu pentru declaratia privind Buzaul…

- Gafa de proporții facuta de premierul Marcel Ciolacu in cadrul unei conferințe de presa. Intr-o discuție cu jurnaliștii privind regionalizarea Romaniei, liderul PSD, buzoian la origine, a transmis, mai in gluma, mai in serios, ca s-ar simți jignit daca Buzaul ar fi perceput drept un județ care face…

- In mijlocul unei atmosfere deja tensionate intre Filipine și China, un clip audio deepfake cu președintele filipinez Ferdinand Marcos Jnr indemnand armata sa acționeze impotriva Chinei a declanșat alarme și ingrijorari serioase la Manila. Aceasta manipulare digitala a ridicat intrebari despre politica…

- Ministrul rus de Externe considera ca guvernul moldovean este dornic sa se uneasca cu Romania și sa obțina unele oportunitați suplimentare. Guvernul moldovean trebuie sa ințeleaga ca orice incercare de a rezolva problema Transnistriei prin mijloace militare va fi un act nesabuit, a declarat ministrul…

- Biserica este indrumare, sprijin si alinare, pentru romanii din tara, dar cu atat mai mult pentru cei din diaspora, a spus Nicolae Ciuca la o intalnire cu romanii din Spania. Nicolae Ciuca , liderul PNL, s-a intalnit cu comunitatea de romani din Madrid intr-o biserica romaneasca din Spania. In cadrul…

- Ungurii trebuie sa caștige in municipalitați și trebuie sa ne pastram reprezentarea europeana. Numai așa ne putem proteja comunitatea de extremiștii romani. Președintele UDMR a reacționat, pe pagina sa de socializare , la anunțul premierului Marcel Ciolacu și al președintelui Senatului Nicolae Ciuca,…