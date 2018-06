O invațatoare de clasa a III-a din Calarași a fost batuta mar de mama unor elevi in fața celorlalți copii. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) solicita interventia autoritatilor dupa acest eveniment nefericit. Sindicalistii spun ca nu este un caz singular si cer Ministerului Educatiei sa declanseze o ancheta la scoala respectiva, iar Parlamentului sa urgenteze The post O invațatoare din Calarași a fost batuta mar de mama unor elevi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .