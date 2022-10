O inteligență fără rădăcini omenești In fizica, orice teorie confirmata experimental e legata „organic” de dispozitivele care o confirma ori de mașinile care o pun in folosința. La fel stau lucrurile intre soft și hard intr-un computer. Dar pe domeniul internetului apare o prapastie intre inteligența din softuri și aceea din mașina. World wide web nu este softul internetului, ci un domeniu de conexare a softurilor. De aici, din rețeaua aceasta de conexiuni, rasare o capacitate de inteligența ce n-a fost prezenta in munca programatorului care a creat softuri. Ea pare a fi un „cadou” fara amprenta personalizata a rețelei inseși. Chiar… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

