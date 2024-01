”O întâlnire astrală: Gerota-Brâncuși. Povestea Ecorșeului”, relatată de prof. univ. dr. Irinel Popescu Fascinat de colaborarea unica dintre un medic și un sculptor, prof.univ. dr.Irinel Popescu a elaborat volumul ”O intalnire astrala: Dimitrie Gerota-Constantin Brancuși. Povestea Ecorșeului”, lansat recent la Muzeul de Arta din Timișoara . Constantin Brancuși, indrumat de profesorul de anatomie umana Dimitrie Gerota, a creat ”Ecorșeul”, o opera care este ”știința și arta”, spune prof. univ. dr. Irinel Popescu. Ecorșeul lui Brancuși este executat cu mare precizie, atent la toate detaliile anatomice, cunoscute celebrului sculptor in urma participarii la orele de disecție ale doctorului Gerota,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o zi cu semnificație cruciala, pe 22 decembrie 1989, protestele declanșate la Timișoara și amplificate in intreaga țara și in București au atins un punct culminant cu fuga dramatica a cuplului Ceaușescu. Dupa ce un proces tumultuos s-a soldat cu un numar de victime mai mare decat insași manifestațiile,…

- O persoana care ar fi incercat sa mituiasca un magistrat, oferindu-i suma de 15.000 de euro a fost prinsa in flagrant de procurorii DNA. Intregul incident ar fi avut loc in parcarea unui mall din Timișoara. Potrivit unor informații pe surse, persoana susținea ca are acces la judecatorii de la Inalta…

- Opt din zece romani din Diaspora (79%) au ales sa se intoarca acasa in intervalul 15 – 31 decembrie, pentru a petrece sarbatorilor de iarna. Cei mai mulți romani vor ateriza pe Otopeni, care va gestiona 67% dintre zborurile celor care se intorc in tara, urmat de aeroporturile din Iasi, Cluj-Napoca,…

- Muzeul de Arta din Timișoara gazduiește, pana pe 28 ianuarie 2024, expoziția „Brancuși: surse romanești și perspective universale”. Deschisa pe 1 decembrie 2023, expoziția Brancuși de la Timișoara a atras sute de oameni inca de la primele ore ale dimineții. La ora 11.00, o fotografie surprinsa de reporterii…

- Rezidențiat 2023: Peste 10.000 de candidați s-au inscris la examenul care are loc duminica Rezidențiat 2023: Peste 10.000 de candidați s-au inscris la examenul care are loc duminica ​10.194 de candidați s-au inscris la concursul de intrare in Rezidențiat in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie…

- Ministerul Sanatatii va organiza duminica, 19 noiembrie 2023, concursul de intrare in Rezidentiat in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. Concursul se va desfasura in sase centre universitare: Bucuresti, Cluj Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara, cu o durata de patru ore, sub…

- Poeta Angela Marinescu a murit la varsta de 82 de ani. Anunțul a fost facut de poetul Alexandru Petria. „A murit una dintre marile poete ale literaturii romane, Angela Marinescu. Viața i-a fost totuna cu literatura, fara resturi, chiar cu un masochism asumat. O femeie dificila, dar de ințeles și admirat,…

- VEST. Pictorului banatean i-a fost inmanata medalia la deschiderea Salonului National de Arta Contemporana! Distinctia i-a fost conferita lui Silviu Oravitzan inca din 15 mai 2023, cu prilejul Zilei Nationale a Picturii, in semn de apreciere pentru originalitatea, talentul si daruirea puse, de-a lungul…