- CryptoPunk #7523 face parte dintr-o serie de personaje concepute in 2017 de societatea americana Larva Labs, de o importanta majora in dezvoltarea "NFT". Fiecare imagine reprezinta, in linii mari, un chip pixelat, care aminteste de personajele intalnite in jocurile video din anii 1980, cu un ansamblu…

- O moneda americana de colectie, din aur, a fost vanduta marti pentru 18,9 milioane de dolari cu prilejul unei licitatii organizate de casa Sotheby's la New York, stabilind un nou record de pret pentru o moneda, informeaza Reuters. Moneda a fost vanduta de designerul si colectionarul de pantofi…

- O pictura a lui Pablo Picasso s-a vandut cu peste 100 de milioane de dolari la o licitatie, in New York. Este vorba despre „Femeie sezand la o fereastra”, din 1932. Dupa aproape 20 de minute de licitatie stransa, pretul a ajuns la 90 de milioane de dolari si, cu taxele si comisioanele adaugate, pretul…

- Vanzarea unor opere digitale NFT create de artistul Pak a atins suma de 16,8 milioane de dolari, un succes pentru casa de licitatii Sotheby's, care a gazduit evenimentul, relateaza joi AFP. La o luna dupa vanzarea operei virtuale ''Everydays: The First 5000 Days'' a artistului digital…