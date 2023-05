O imagine falsă cu o explozie la Pentagon a devenit virală şi a provocat un scurt moment de prăbuşire a pieţelor bursiere Fotografia falsa, aparent realizata cu ajutorul unui program de inteligenta artificiala generativa (capabil sa produca texte si imagini pornind de la o simpla intrebare), a obligat Departamentul american al Apararii sa reactioneze. “Putem confirma ca este vorba de o informatie falsa si ca Pentagonul nu a fost atacat astazi”, a declarat un purtator de cuvant. Pompierii din zona in care se afla cladirea (in Arlington, in apropiere de Washington D.C.) au intervenit, de asemenea, pe Twitter pentru a spune ca nu au avut loc explozii sau incidente, nici in Pentagon, nici in apropiere de acesta. Imaginea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

