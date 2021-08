O imagine clip art cu o piatră tocmai a fost vândută pentru 1,3 milioane de dolari O imagine de tip clip art a fost vânduta pentru 400 de etheri, echivalentul a 1,3 milioane de dolari, relateaza CNBC.



Tranzacția marcheaza ultima vânzare a unui EtherRock, un tip de crypto dedicat colecționarilor care exista din 2017, ceea ce îl face unul dintre cele mai vechi tokenuri nefungibile (NFT).



EtherRock, dupa cum sugereaza și numele, este o imagine în format JPEG a unui desen cu o piatra, construit și vândut în blockchain-ul ethereum.



Doar 100 de astfel de NFT-uri au fost create, raritatea lor fiind cea care le ofera valoare în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Saga celui mai mare jaf crypto din istorie pare sa fi ajuns la sfârșit dupa ce „domnul Palarie Alba”, hackerul care a furat criptomonedele, a returnat luni toate activele digitale platformei de la care le-a sustras, relateaza CNET.Poly Network, o platforma descentralizata de…

- Coinbase, liderul burselor SUA in funcție de volumul tranzacțiilor, a dezvaluit planuri de a cumpara cripto in valoare de jumatate de miliard de dolari la bilanțul sau. CEO-ul Coinbase, Brian Armstrong, a anunțat ca in consiliul de administrație al companiei s-a aprobat achiziția de criptomonede…

- In al treilea trimestru fiscal al anului, Disney+ a atras peste 12 milioane de clienti noi, asta chiar fara sa realizeze o extindere a disponibilitatii, ci doar din cele cateva piete in care era disponibil si pana acum. Serviciul de streaming al Disney are acum 116 milioane de abonati, asta in ciuda…

- Autoritațile din Sri Lanka au anunțat ca a fost descoperit cel mai mare safir stelar din lume, a informat, marți, BBC. Piatra prețioasa ar fi fost descoperita din intimplare, de muncitorii care sapau o fintina in curtea unui comerciant de bijuterii din Ratnapura, o zona bogata in astfel de zacaminte.…

- Imaginea unui personaj digital realizat din pixeli, cu chip albastru si cu certificat de autenticitate la moda "NFT", a fost vanduta joi pentru 11,7 milioane de dolari, la Sotheby's din New York, devenind al doilea obiect digital cel mai scump din istorie, scrie Le Figaro, potrivit news.ro.CryptoPunk…

- Imaginea unui personaj digital cu chipul albastru, realizat din pixeli si insotit de noul certificat de autenticitate in mare voga "NFT" ("non-fongible token"), a fost vanduta joi la New York de casa de licitatii Sotheby's cu suma de 11,7 milioane de dolari, informeaza AFP. Prin prisma pretului…

- Acest exemplar care face parte din ultima serie in aur, numita "Double Eagle", emisa de Monetaria Statelor Unite in 1933, devine astfel piesa cea mai scumpa din lume, in fata dolarului din argint "Flowing Hair" (emisa in 1794), vanduta cu 10 milioane de dolari in 2013. Moneda, cu o valoare initiala…

- Piața imobiliara din Hong Kong a stabilit un nou record, un loc de parcare din acest oraș fiind vândut pentru un preț astronomic, relateaza Bloomberg.Wharf Holdings Ltd. și Nan Fung Group au vândut un loc de parcare pentru 10,2 milioane de dolari HK (1,3 milioane de dolari americani)…