Stiri pe aceeasi tema

- Semn divin in București, in plina pandemie de coronavirus. Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului de la Biserica Hagiu a plans cu lacrimi de mir in timpul Deniei Acatistului Bunei Vestiri de sambata seara.

- Multi rusi cred ca votca ucide toti microbii, chia si coronavirusul, dar guvernul avertizeaza ca bautura nationala a Rusiei face mai mult rau in caz de COVID-19. In lupta cu virusul ucigas, Patriarhul Kirill a scos icoana facatoare de minuni si, escortat de politie, s-a plimbat cu ea prin Moscova.

- Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului, de la Biserica Hagiu, din București, a plans cu lacrimi de mir in timpul Deniei Acatistului Bunei Vestiri, transmite Antena 3. Parintele Cristian Grama a realizat o filmare prin care le-a aratat credincioșilor minunea, in plina pandemie de coronavirus.…

- Muzee fara vizitatori, obiective turistice parasite, metropole pustii. Medici cu urmele efortului pe fețe, batrani fara ajutor, copii inchiși in case, stații de metrou fara calatori, rafturi fara alimente. Lacrimi, suferința, traim in vremea pandemiei de coronavirus...

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop Ciprian, Asociația Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei, ce numara peste 8000 de membre, a organizat scoaterea spre binecuvantare a icoanei facatoare de minuni a Maicii Domnului „Hodighitria” („Cea care arata calea”), de la…

- Astazi, icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului de la Manastirea Dalhauți a ajuns la biserica Banu. Sute de persoane sunt așteptate sa treaca pe la icoana și sa se inchine. Deși preoții le-au transmis credincioșilor sa ramana casa și sa se roage, buzoienii au ieșit in numar mare din case și s-au…

- Icoana facatoare de minuni „Maica Domnului Indurerata” de la Manastirea Rohia a ajuns la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare Joi, 5 martie 2020, in a patra zi din Postul Sfintelor Pasti, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a venit in intampinarea Icoanei…

- Dupa ce in 2019 natalitatea a inregistrat o scadere majora in Romania, discuția s-a amplificat și in platoul de la "Neatza cu Razvan și Dani". Personal principal, Dani Oțil, cel proaspat intors logodit din vacanța. "Ia zi, Danuțe, tu cand faci un copil?", este intrebarea adresata de colegul Razvan.