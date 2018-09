Stiri pe aceeasi tema

- În cadrul celei de-a doua zi a Conferințelor Congresului Reîntregirii Neamului a fost anunțat faptul ca Anul Centenar va fi prelungit și în 2019 pentru a marca în continuare cei 100 de ani de la Marea Unire. În 2018 nu s-a reușit organizarea unui numar…

- De mai bine de doua saptamani, in Parcul central din Ungheni e in plina desfașurare Tabara internaționala de sculptura in piatra cu genericul ”Istorie, cultura și civilizație romaneasca”, dedicata Centenarului Marii Uniri. De draga dimineața și pana seara tarziu, aici lucreaza 17 sculptori din Republica…

- TRAFIC…Autoritatile din Romania se arata tot mai ingrijorate de amploarea pe care a luat-o, in ultimii ani, contrabanda cu tigari. Situat pe granita de est si vecin cu Republica Moldova, judetul Vasui apare pe lista judetelor din tara unde acest fenomen ajunge la cifre nebanuite. Numai luna trecuta,…

- Zeci de unioniști din Romania și Republica Moldova au pornit ieri in cea de-a șaptea etapa a „Marșului Centenar”. Dupa ce au parcurs pe jos peste 700 de km dintre cei 1.300 de km incluși pe traseul Alba Iulia-Chișnau, aceștia au plecat din localitatea Cerașu și au urcat spre Tabla Buții, unde astazi…

- Artisti si ansambluri folclorice din Romania si alte opt tari vor participa, in perioada 6 - 8 iulie, la Brasov, la a XII-a editie a Festivalului International de Folclor ''Garofita Pietrei Craiului'', eveniment care promoveaza traditiile si diversitatea culturala, oferind publicului…

- Universitatea de vara de la Izvoru Muresului, care se va desfasura in perioada 1-7 iulie, va avea ca tema „Romania si romanii de pretutindeni, in anul Centenarului Marii Uniri”, printre subiectele aflate pe agenda reuniunii numarandu-se reunirea Basarabiei cu Romania si drepturile romanilor din afara…

- Expozitia de arta fotografica „Zestrea Vie Romaneasca” este un eveniment care isi propune sa promoveze in randul iubitorilor de cultura din tara si din strainatate cele mai importante valori ale patrimoniului cultural traditional din Romania. Vernisajul expozitiei va avea loc marti, 5 iunie, de la ora…