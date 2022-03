O gravidă din Ucraina a fost consultată la Maternitatea Elena Doamna Spitalele iesene continua mobilizarea pentru a putea fi pregatite sa primeasca refugiati din Ucraina, in contextul in care agresiunile Rusiei in orasele principale ale tarii vecine s-au accentuat. In cursul zilei de ieri, 1 martie, reprezentantii Maternitatii "Elena Doamna" au precizat ca au primit si au ingrijit primul pacient de nationalitate ucraineana. Aceasta le-a spus medicilor ca a venit in Romania, fugind din calea razboiului. "Insarcinata in 20 de saptamani, pacienta s-a adresat personalului medical pentru a fi consultata. Colectivul Spitalului «Elena Doamna» este solidar cu toate persoanele… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

