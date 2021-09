Primul animal care a primit un vaccin anti-COVID-19 la o gradina zoologica din orasul american Philadelphia este o femela lemur pe nume Charlie. Ea a facut parte dintr-un grup de 10 animale, intre care alti patru lemuri, patru gorile si un urangutan de Sumatra, care au fost vaccinate impotriva coronavirusului. In urmatoarele saptamani, 113 animale de la gradina zoologica vor primi fiecare cate un vaccin in doua doze dintr-un transport de 240 de doze furnizat de Zoetis, o fosta filiala a Pfizer cu sediul in New Jersey, care produce medicamente pentru animale. Pe teritoriul Statelor Unite au fost…