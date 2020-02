Stiri pe aceeasi tema

- Gala BAFTA 2020 a avut loc la Royal Albert Hall din Londra si a fost prezentata pentru prima data de actorul de comedie Graham Norton. In cazul celor mai multe dintre categorii, castigatorii si nominalizatii sunt desemnati prin votul celor 6.500 de membri BAFTA, care include profesionisti…

- Trofeele BAFTA, cele mai importante distinctii ale industriei de film britanice, atribuite in fiecare an pe baza voturilor exprimate de membrii Academiei britanice de arta a filmului si televiziunii (British Academy of Film and Television Arts), au fost decernate duminica seara in cadrul unei ceremonii…

- Trofeele BAFTA, cele mai importante distinctii ale industriei de film britanice, atribuite in fiecare an pe baza voturilor exprimate de membrii Academiei britanice de arta a filmului si televiziunii (British Academy of Film and Television Arts), au fost decernate duminica seara in cadrul unei ceremonii…

- Joaquin Phoenix, protagonistul filmului "Joker", a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor in rol principal duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 73-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, informeaza EFE. Joaquin Phoenix…

- Joaquin Phoenix, protagonistul filmului "Joker", a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor in rol principal duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 73-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, informeaza EFE, potrivit Agerpres. Joaquin Phoenix i-a…

- Cineastul britanic Sam Mendes, realizatorul peliculei ''1917'' dedicata Primului Razboi Mondial, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun regizor duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 73-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit…

- Lungmetrajul ''1917'', regizat de Sam Mendes, a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun film britanic duminica seara la Londra in cadrul celei de-a 73-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit editiei online a revistei Variety, scrie Agerpres. La categoria…

- Familia regala britanica a luat parte la ceremonia anuala dedicata eroilor din Primul Razboi Mondial, dar si la Festival of Remembrance, care a avut loc, ca-n fiecare an, la Royal Albert Hall din Londra. Ducii de Cambridge si ducii de Sussex nu au fost vazuti deloc impreuna, dimpotriva, „cei patru fabulosi“…