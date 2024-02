Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii aun prelungit informarea de precipitatii si intensificari ale vantului, pana miercuri dimineata. In unele zonele cantitatile vor fi insemnate, iar la munte va ninge. A fost emis cod portocaliu de ninsori in zonele montane din judetele Hunedoara, Alba si Sibiu. Potrivit ANM, in intervalul…

- Transportatorul aerian national Tarom anunta ca reconecteaza zilnic Romania cu SUA si ca opereaza in parteneriat cu Air Europa si ITA Airways zboruri zilnice, dus-intors, intre aeroportul „Henri Coanda” din Bucuresti si Statele Unite ale Americii, respectiv New York (JFK) si Miami, cu escale in Madrid…

- Frunzele uscate si putin omat pot crea adevarate opere de arta. Asta ne demonstreaza un artist din judetul Hunedoara. Articolul Arta pe omat: Un tanar din Hunedoara, creatie spectaculoasa cu frunze uscate pe zapada apare prima data in Money .

- ”In februarie, pretul biletelor porneste de la 608 euro pentru o calatorie dus-intors, cu bagaje si taxe incluse. Compania Tarom a pus deja in vanzare biletele pe ruta Bucuresti – New York si Bucuresti – Miami. Incepand cu data de 1 februarie 2024, compania Tarom opereaza in parteneriat cu Air Europa…

- Compania TAROM a pus deja in vanzare biletele pe ruta București – New York și București – Miami. Incepand cu data de 1 februarie 2024, compania TAROM opereaza in parteneriat cu Air Europa și ITA Airways zboruri zilnice, dus-intors, intre aeroportul „Henri Coanda” (OTP) din București și Statele Unite…

- Karahan, in varsta de 42 de ani, era viceguvernator al bancii din 28 iulie. El a absolvit departamentul de matematica si inginerie industriala de la Universitatea Bogazici din Turcia si are un doctorat in economie de la Universitatea din Pennsylvania. Anterior, a fost economist, sef de echipa pentru…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, le-a transmis protestatarilor din transporturi ca mare parte din promisiunile facute au fost respectate. El promite ca ce nu s-a realizat inca urmeaza sa fie rezolvat in viitorul apropiat. ”Am fost interesat in aceste zile si s-a vazut asta si in sedinta de…

- Cel mai important sindicat al fermierilor francezi (FNSEA) analizeaza posibilitatea organizarii unor proteste la scara nationala in saptamanile urmatoare, a declarat vineri un purtator de cuvant, ceea ce inseamna extinderea actiunilor de protest organizate pana acum de fermierii din sud-vestul tarii,…