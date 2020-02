Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia umanitara Nord 2001 organizeaza, in perioada 6-21 februarie a.c., campania de donare de sange „Sange pentru Romania!". Donarea se face zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 8.00-13.30, la Centrul de Transfuzie Sanguina Suceava. Reprezentantul fundatiei, Andrei Iacov, ...

- Chiar și afara din UE, Marea Britanie ramane atractiva. Reacția romanilor din Regat: "Exista sentimentul ca traiesti intre doua lumi" Dincolo de Brexit, relatia comunitatii de romani cu Regatul Unit pare sa fi ramas aceeasi, cel putin in perioada de tranzitie, cand nu a fost anuntata nicio…

- „Guvernul Orban nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta de care Romania are nevoie pentru ca nu exista o majoritate in Parlament care sa ii ofere sustinere. Anticipatele nu sunt foarte simplu de obtinut, dar din punct de vedere politic nu exista alternativa", explica Dacian Ciolos.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, la sosirea la ședința Asociației Municipiilor din Romania, reuniune de la care lipsește Gabriela Firea, primarul Capitalei, ca Bucureștiul nu este un oraș bine pus la punct.„Am venit, și de aceasta data, la ședința Asociației Municipiilor din Romania,…

- De la anul am putea intalni filipinezi sau nepalezi nu doar pe santiere, in hoteluri sau in restaurante, ci si in spatele volanului unui camion in conditiile in care transportatorii romani spun ca se confrunta cu o criza acuta de conducatori auto profesionisti. Radu Dinescu, secretarul general al Uniunii…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in zona Vrancea, anunța Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la ora 00:45. Cutremurul a avut loc la o adancime de 137 de kilometri.In noiembrie, in Romania,…

- Peste 65 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate, in ultima saptamana, in București și zece judete, intre care și Brașovul, arata datele Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Potrivit raportarilor CNSCBT, in perioada 18.11.2019 – 22.11.2019 ,…

- Ilie Dumitrescu a renunțat acum 20 de ani la cariera de fotbalist. S-a facut impresar, dar n-a putut sa lupte cu frații Ioan și Victor Becali. Și-a luat licența PRO și s-a apucat de antrenorat. Mai intai in Romania, apoi in Cipru și Grecia. Dar de 9 ani a spus "stop" și s-a dedicat afacerilor. […] Post-ul…