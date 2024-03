Cine ajunge prin frumoasa comuna suceveana Vatra Moldoviței poate vedea la drumul principal, DJ176, o cocheta biserica veche din lemn. Este vorba de Biserica Romano-Catolica Sfanta Ana. Construita in jurul anului 1891 biserica este in prezent parasita intrucat comunitatea catolica din comuna a cam disparuit in timp. In fața bisericii se afla o cruce datata […] The post O frumoasa biserica romano-catolica din lemn veche de 133 de ani zace parasita la Vatra Moldoviței first appeared on Suceava News Online .