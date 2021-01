Stiri pe aceeasi tema

- Celebra revista Vogue este ținta unui scandal, dupa ce a publicat pe Twitter doua fotografii cu viitorul vicepreședinte american, Kamala Harris, care va aparea pe coperta lunii februarie. Criticii acuza revista ca a „albit” pozele cu vicepreședintele american, care are mama indiana și tata jamaican.

- Kamala Harris a ales-o pe Tina Flournoy, care a fost sefa de cabinet a presedintelui Bill Clinton, sa conduca biroul sau de vicepresedinte in momentul in care ea si presedintele ales Joe Biden vor fi investiti in ianuarie, a anuntat joi echipa sa de tranzitie, relateaza DPA, potrivit AGERPRES.…

- Harry Styles, in haine de femeie pe coperta revistei Vogue! Primul barbat care a pozat vreodata pentru coperta revistei! Harry Styles a pozat in haine de femeie pe coperta revistei Vogue. Și nu asta este adevarata noutate. Ci aceea ca artistul este primul barbat care a pozat vreodata pentru coperta…

- Harry Styles, fost membru al formației britanice One Direction, a devenit primul barbat care a aparut pe coperta Vogue – dar ceea ce poarta este o declarație puternica. Cantarețul in varsta de 26 de ani a ales sa poarte o rochie Gucci pentru ședința foto. Harry a vorbit despre alegerea... The post Harry…

- Ce haine au purtat Kamala Harris și Prima Doamna, Jill Biden, pe scena victoriei Victoria lui Joe Biden și a Kamalei Harris a fost sarbatorita printr-un eveniment organizat in Wilmington, Delaware. A fost o seara extrem de importanta pentru America. De asemenea, pentru moda americana. In primele lor…

- Cum au reacționat vedetele la victoria lui Joe Biden Joe Biden a caștigat alegerile prezidențiale și urmeaza sa devina cel de-al 47-lea Președinte al Statelor Unite. Totodata, Kamala Harris este prima femeie de culoare aleasa in funcția de Vice-Președinte. America sarbatorește la unison aceasta victorie…

- Kamala Harris este noul personaj al scenei politice americane care atrage privirile intregii lumi. O atentie aparte ii este acordata in India, de unde isi are o parte din origini si de unde isi datoreaza numele.

- O inregistrare secreta a unei conversatii dezvaluie ca prima doamna a Statelor Unite, Melania Trump, a fost uimita de faptul ca revista Vogue a decis sa o aleaga pe Beyonce pentru o coperta din 2018 si ca un fotograf de culoare a realizat fotografia pentru coperta editiei din luna septembrie a aceluiasi…