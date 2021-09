Stiri pe aceeasi tema

- Daca e sambata, e fotbal! Prima TV transmite, incepand din 18 septembrie, meciuri din Liga 1. Comentariul de sambata, de la ora 20.00, va fi asigurat de vedeta Prima TV, Dragoș Patraru alaturi de Bogdan Cosmescu. Primul meci transmis, va fi cel dintre F.C.U Craiova 1948 și FCSB. Este partida pe care…

- Nicoleta Elena Radu, pianista din Liceul de Arte Buzau care practica boxul, a obținut argintul la campionatul național feminin, de la Navodari. In finala, pugilista de 17 ani a pierdut in fața unei sportive experimentate, componenta a lotului național. Zilele trecute, pugilista Nicoleta Radu a concurat…

- In perioada 11-16 septembrie, nationala de fotbal juniori U16 a Romaniei efectueaza un stagiu de pregatire la Centrul Național de Fotbal Buftea, unde va disputa și doua meciuri de verificare. Juniorii nascuți in anul 2006, coordonați de selecționerul Victor Ene, se vor duela in acest stagiu de pregatire…

Pompierii prahoveni au plecat in a doua misiune in sprijinul colegilor din Grecia in lupta contra incendiilor devastatoare de padure. ISU Prahova participa cu 10 pompieri și o autospeciala destinata…

- O noua performanța pentru secția de oina de la CSM Rm. Sarat. Dupa avalanșa de medalii obținute in intrecerile juvenile, care a culminat cu titlul de campioana naționala la Juniori 1, ramnicenii au obținut o alta performanța de excepție. CSM Rm. Sarat este noua vicecampioana naționala la oina pe plaja…

- Ieri dimineata, in intervalul orar 07.00 – 09.00, politisti din cadrul Serviciului Rutier Buzau impreuna cu politisti rutieri din cadrul inspectoratelor de poliție județene Vrancea, respectiv Prahova, sub coordonarea Directiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au organizat…

- Un nume important in fotbalul prahovean al anilor 70-80, Mihai Negoița a trecut in neființa la inceputul acestei saptamani. Negoița s-a nascut la 21 noiembrie 1949 la Magurele – Prahova. Debutul sau in fotbal s-a produs la echipa Recolta Magurele, de unde a fost transferat de Metalul in 1969 si a fost…

- La nivelul județului Prahova au fost efectuate, in ultimele 24 de ore, 522 de teste pentru Covid, fiind confirmate doar 7 cazuri noi.Prahova este, totuși, județul cu cea mai mare rata a infectarilor din țara: 0,1 la mie. In ceea ce privește situația pacienților infectați, 59 dintre aceștia sunt…