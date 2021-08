Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 9% din populatia cu varsta de peste 15 ani a UE a consumat zilnic bauturi racoritoare care contin zahar in anul 2019, insa statele membre cu cea mai mica pondere a populatiei care consuma zilnic astfel de bauturi sunt Estonia (2%), urmata de Lituania, Finlanda, Letonia si Romania (toate…

- Tuberoza de Hoghilag-Sibiu va fi prima floare din Romania si a treia din Europa protejata la nivel european, producatorii din Sibiu urmand sa depuna la Ministerul Agriculturii, in data de 7 august, documentatia pentru evaluare in vederea obtinerii ulterioare din partea Comisiei Europene (CE) a Indicatiei…

- Tuberoza de Hoghilag va fi prima floare din Romania si a treia din Europa protejata la nivel european, producatorii din acest areal al judetului Sibiu urmand sa depuna la Ministerul Agriculturii, in data de 7 august, documentatia pentru evaluare in vederea obtinerii ulterioare din partea Comisiei Europene…

- Tuberoza de Hoghilag va fi prima floare din Romania si a treia din Europa protejata la nivel european, producatorii din acest areal al judetului Sibiu urmand sa depuna la Ministerul Agriculturii, in data de 7 august, documentatia pentru evaluare in vederea obtinerii ulterioare din partea Comisiei Europene…

- Tuberoza de Hoghilag va fi prima floare din Romania si a treia din Europa protejata la nivel european. Producatorii din acest areal al judetului Sibiu urmeaza sa depuna la Ministerul Agriculturii, in data de 7 august, documentatia pentru evaluare in vederea obtinerii ulterioare din partea Comisiei Europene…

- Preotul Gheaja Doru-Romul ar putea primi distincția de „Cetațean de onoare al municipiului Alba Iulia”, in urma ședinței Consiliului Local Alba Iulia, care va avea loc joi, 29 iulie 2021. Gheaja Doru-Romul s-a nascut la 19 iulie 1941 in localitatea Buzd din apropierea municipiului Medias si, la sfatul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, doua avertizari nowcasting Cod portocaliu de vijelie si averse, valabila in localitati din judetele Brasov, Mures, Sibiu si Alba. Potrivit meteorologilor, pana la ora 8:30, in judetele Brasov (in: Jibert, Bunesti, Soars); Mures (in: Sighisoara,…

- ”Eu am tot spus ca a crescut puterea de cumparare in Romania (…) Cred ca luni a fost dat un raport al Comisiei Europene care spune foarte clar ca puterea de cumparare in Romania este mai mare decat in Grecia, Bulgaria, Ungaria, deci, am depsit aceste tari”, a declarat, marti seara, la TVR 1, Florin…