O fisură în alianță. MAE polonez îl convoacă pe ambasadorul ucrainean la Varşovia Polonia a fost unul dintre cei mai fideli aliati ai Ucrainei de cand Rusia a invadat aceasta tara, in februarie 2022, dar Varsovia si Kievul sunt acum implicate intr-un conflict tot mai profund cu privire la importurile de produse agricole ucrainene. Polonia, impreuna cu Ungaria si Slovacia, a extins o interdictie asupra importurilor de cereale din tara vecina devastata de razboi. Presedintele Volodimir Zelenski a declarat in fata Adunarii Generale a ONU ca Kievul depune eforturi pentru a pastra rutele terestre pentru exporturile de cereale, dar a adaugat ca “teatrul politic” din jurul importurilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

