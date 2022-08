Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat ca astazi, s-a emis autorizația de construire pentru tronsonul 4 (km 89+300 – km116+500) din drumul expres Craiova – Pitești și a drumurilor de legatura (km 1+340 – 5+000). Astfel, se autorizeaza execuția lucrarilor numai in culoarul…

- Stațiunea turistica de interes local Polovragi, din județul Gorj, va beneficia de o sala de sport ultramoderna, care va fi construita de Compania Naționala de Investiții. A fost scos la licitație contractul care vizeaza proiectare – faza adaptare la amplasament, execuție lucrari și asistența tehnica…

- Pastravaria Lepșa va fi reabilitata! ???? Compania Naționala de Investiții a scos la licitație proiectarea și execuția de lucrari pentru obiectivul de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare ”Pastravaria Lepșa”, comuna Tulnici, județul Vrancea”. ???? Lucrarile de reabilitare, modernizare și…

- Un mic segment dintr-un drum comunal din comuna Golaiesti va fi refacut de Compania Nationala de Investitii cu un cost estimat de 2,9 milioane de lei. Suma este mare in raport cu lungimea portiunii din DC 16 care urmeaza sa intre in santier, dar primarul Costel Manoliu ne-a precizat ca este vorba de…

- O firma din județul Vaslui pe nume Katar Conneg SRL Negrești va executa lucrarile de construcție a creșei de pe Dealul Manastirii din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu care a aratat ca licitația s-a desfașurat la Compania Naționala de Investiții.…

- ”Sucursala Regionala de Cai Ferate Constanta a lansat licitatia publica pentru executia lucrarilor de reparatii si intretinere a infrastructurii feroviare publice din Portul Constanta, lucrari prevazute in “Memorandum-ul pentru stabilirea unor masuri de eficientizare a activitatii de transport feroviar…

- Creșa noua, pentru 40 de copii, in Aiud: Licitația de peste 8.4 milioane de lei, lansata in SEAP Creșa noua, pentru 40 de copii, in Aiud: Licitația de peste 8.4 milioane de lei, lansata in SEAP Compania Naționala de Investiții a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație…

- Compania clujeana de construcții KESZ Romania a caștigat, impreuna cu SDC Proiect Cluj, contractul pentru Centrul Balneoclimateric Multifuncțional (CBM). Contractul acontat de KESZ și SDC Proiect vizeaza proiectarea și execuția CBM, din orașul Covasna. Proiectul este finanțat de catre Compania Naționala…