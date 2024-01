O firma din Navodari, la judecata cu Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba de dosarul 3771 118 2023, inregistrat pe rolul Tribunalului Constanta Judecatorii de la Tribunalul Constanta au amanat cauza pe fond in dosarul prin care Municipiul Constanta prin Primar a chemat in proces Mol Romania Petroleum Products SRL. Este vorba de dosarul 3771 118 2023, inregistrat…

- Pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul 22154 212 2022 ce are ca obiect " anulare proces verbal de contraventie 1038468ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 15 ianuarie 2024 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de apel, iar ultima modificare a fost operata…

- O noua decizie in dosarul 4690 118 2023, care are ca obiect obligatia de a face, unde parti sunt Sunquest SRL cu sediu ales, in calitate de reclamant si Primarul Municipiului Mangalia, in calitate de parat.Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 04.07.2023, pe Sectia de contencios administrativ…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 3524 118 2023, care are ca obiect litigiu privind achizitiile publice. Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 12.01.2024, pe sectia de contencios administrativ si fiscal. Obiectul dosarului consta in litigiu privind achizitiile publice,…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 4011 118 2023, care are ca obiect actiunea prefect tutela administrativa anulare act adm HOT NR 142 28.11.2022. Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul 4011 118 2023, care are ca obiect actiunea prefect tutela administrativa…

- Pe rolul Tribunalului Constanta a fost inregistrat se afla dosarul 8220 118 2023 ce are ca obiect " actiune in anulare OG nr. 5 2001 ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 4 decembrie 2023 pe Sectia a II a Civila, fiind in stadiul de fond, iar ultima modificare a fost operata in data de 5 decembrie…

- Tribunalul Bucuresti a amanat pentru anul viitor cercetarea specifica in dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Cezar Costin Stancu, la data presupusei fapte vicepresedinte…

- Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale.Trimiterea rechizitoriului la instanta de judecata nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.Trei persoane fizice si o societate comerciala au fost…