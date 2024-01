Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA din Craiova au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui politist din cadrul IPJ Dolj, acuzat de efectuarea de operațiuni financiare sau acte de comerț, incompatibile cu funcția. Potrivit anchetatorilor, este vorba de un ofiter din cadrul Serviciului Rutier Dolj la…

- Cazul morții violente a unui padurar de la Cantonul Silvic Paltinu, in comuna Brodina, tragedie petrecuta in martie 2018, a ajuns in sfarșit in instanța, la faza de judecata, acum, in decembrie 2023, dupa aproximativ 5 ani și jumatate de la tragedie.Au fost trimiși in judecata doi muncitori ...

- Fostul lider al Sindicatului din Petrom Liviu Luca si mai multi apropiati ai acestuia scapa de acuzatiile de constituire de grup infractional organizat, delapidare si spalare de bani cu un prejudiciu de aproximativ 15 milioane de lei, in dosarul in care fusesera trimisi in judecata de DIICOT. Instanta…

- Justitia franceza a ordonat vineri trimiterea in judecata a liderei extremei drepte Marine Le Pen, a partidului sau Adunarea Nationala (Rassemblement National, RN) si a altor 26 de persoane intr-o ancheta privind deturnarea de fonduri publice europene intre 2004 si 2016 pentru remunerarea asistentilor…

- Procuratura Anticorupție anunța despre finalizarea și remitere in instanța de judecata a 6 episoade disjunse din cauza penala denumita generic „Frauda cu produse petroliere”, in privința a doi invinuiți, fiindu-le incriminata savarșirea infracțiunii de delapidare a averii straine și escrocherie.

- Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale.Trimiterea rechizitoriului la instanta de judecata nu poate in niciun fel sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.Trei persoane fizice si o societate comerciala au fost…

- Deputata Irina Lozovan și a soțului acesteia, Pavel Girleanu, consilier raional al Consiliului raional Ocnița vor aparea in fața magistraților, fiindu-le incriminata infracțiunea de acceptare cu buna știința a finanțarii partidului politic din partea unui grup criminal organizat și respectiv complicitate…

- Deputata Irina Lozovan și a soțului acesteia, Pavel Girleanu, consilier raional al Consiliului raional Ocnița vor aparea in fața magistraților, fiindu-le incriminata infracțiunea de acceptare cu buna știința a finanțarii partidului politic din partea unui grup criminal organizat și respectiv complicitate…