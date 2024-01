Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, politistii Secției 1 Rurala Timișoara – Postul de Poliție Remetea Mare, au reținut pentru 24 de ore, doi tineri care si-au insusit mai multe colete ce conțineau telefoane mobile și suma de 9.000 de lei, cauzand astfel un prejudiciu de aproximativ 31.000 de lei firmei la care care lucrau. Cei doi…

- Comunicat IPJ Arad. Polițiștii Secției 5 Rurala Ineu cerceteaza un barbat de 65 de ani, din Tarnova, care, la data de 4 ianuarie a.c., ar... The post Ordin de protecție incalcat de un barbat din Tarnova. Acesta și-a amenințat soția cu bataia appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Primul cutremur din 2024 in Romania a avut loc marți seara in județul Timiș, a transmis Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul... The post Trei cutremure au avut loc in a doua zi a anului in vestul țarii appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Aproximativ 500.000 de persoane și 165.000 de mijloace de transport au tranzitat frontierele din vestul țarii in minivacanța de Craciun. Pe sensul de intrare in... The post Aproximativ 500.000 de persoane au tranzitat frontierele din vestul țarii in minivacanța de Craciun appeared first on Special Arad…

- O alerta cu bomba a pus oamenii legii pe jar. Poliția din Timișoara a fost alertata cu privire la amplasarea unei bombe in interiorul companiei... The post Alerta cu bomba la unul dintre sediile companiei Continental din vestul țarii. Peste 2000 de angajați sunt evacuați appeared first on Special Arad…

- Vreme instabila, cu ploi puternice, dar și temperaturi neobișnuit de ridicate pentru data din calendar, anunța meteorologii. In vestul, nordul și centrul țarii vor fi... The post Ploi abundente și in vestul țarii. Ce temperaturi ne așteapta appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Politistii de la Crima Organizata impreuna cu trupele speciale ale Jandarmeriei au descins in aceasta dimineata in 11 locatii din judetele Timis, Caras-Severin si Bihor,... The post Percheziții in trei județe din vestul țarii intr-un dosar de contrabanda. Liderul, un cunoscut interlop din Timișoara…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben pentru aproape toata țara, exceptand județele Satu-Mare, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Botoșani, și in unele parți din... The post Cod galben de vant puternic in aproape toata țara. Vantul va sufla cu 55-65 km/h in vestul țarii appeared…