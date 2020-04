Stiri pe aceeasi tema

- Furio Lescarini, un fost schior italian, a fost gasit decedat in locuința proprie. Anchetatorii au stabilit ca acesta incetase din viața in urma cu aproximativ un an. Nimeni nu l-a cautat pana acum cateva zile, cand un vechi prieten s-a gandit sa anunțe poliția, scrie Digisport . Pana in 2019 instructor…

- Carmen Tataran a plecat de acasa si nu s-a mai intors Carmen a disparut de acasa in urma cu patru zile. Fata de 18 ani a plecat de acasa si nu s-a mai intors. Tanara, originara din Satu Mare, locuia cu chirie intr-o garsoniera din Baia Mare, aceasta fiind eleva a Colegiului Mihai Eminescu. Ultima data,…

- Moarte cu semne de intrebare, ieri dupa-amiaza, in judetul Dambovita! O femeie a fost gasita fara suflare in fata unui bloc din Targoviste. Sinuciderea este prima ipoteza a anchetatorilor. Locatarii nu stiu insa cine este femeia si nu cred ca ar fi vorba despre un gest extrem.

- Au aparut noi detalii despre minora a carui trup neinsuflețit a fost gasit in aceasta dimineața spanzurat de creanga unui copac in parcul Rișcani, din spatele TIR-ului Dinamo. Minora era eleva in clasa a 9-a a unui liceu din sectorul Rișcani al capitalei. Aceasta a mers luni dimineața la ore, dar nu…

- O femeie in varsta de 65 de ani din Sighetu Marmatiei a fost gasita moarta in propria casa, dupa ce nu a mai raspuns la telefon de o saptamana. “O femeie a sesizat Politia din Sighetu Marmatiei ca mama sa nu a mai raspuns de o saptamana la telefon. Politistii, impreuna cu pompieri, au mers la imobilul…

- Este ancheta la o societate din Ghimbav dupa ce o angajata a murit dupa ce a cazut in bazinul cu apa uzata al societații la care lucra. Victima, o femeie de 62 de ani, laboranta la societatea in cauza s-a dezechilibrat și a cazut in bazinul adanc de aproape 4 metri, in timp ce incerca sa ia probe…

- Tragedie la Tiraspol. O tanara de 24 de ani a decedat, intoxicata cu fum. Cadavrul fetei a fost gasit in data de 10 februarie, intr-un garaj, pe bancheta din spate al unui autoturism, de catre proprietarul mașinii. Acesta a chemat milițienii.

- O fetița de 9 ani a fost gasita moarta la un loc de joaca din Fagaraș, sambata seara, noteaza Agerpres. Politistii din municipiul Fagaras au demarat investigații la fața locului. Potrivit Agerpres, a fost sesizata, la 112, prezenta unui copil, in stare de inconstienta, pe un loc de joaca din municipiul…