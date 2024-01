Stiri pe aceeasi tema

- Iga Swiatek a fost pusa la grea incercare in turul doi de la Australian Open 2024, dar lidera ierarhiei WTA a pus in scena o revenire spectaculoasa in setul decisiv al meciului cu americanca Danielle Collins și a obținut calificarea in runda urmatoare.

- Liderul mondial Iga Swiatek (22 de ani) a reușit una dintre revenirile carierei in disputa cu americanca Danielle Collins (30 de ani, 62 WTA). Condusa cu 1-4 in decisiv, poloneza s-a impus 6-4, 3-6, 6-4 și s-a calificat in turul 3 la Australian Open. Iga Swiatek, principala favorita la caștigarea Australian…

- Ons Jabeur (29 de ani, #6 WTA) a fost eliminata de la Australian Open inca din turul doi dupa ce a cedat in fața tinerei rusoaice Mirra Andreeva (16 ani, #47 WTA), scor 0-6, 2-6. Ons Jabeur trecuse in primul tur de Yulia Starodubtseva (23 de ani, #150 WTA), jucatoare din Ucraina, scor 6-3, 6-1. ...

- Liderul WTA, Iga Swiatek, s-a calificat in turul doi la Australian Open, dupa ce s-a impus cu 7-6 (7/2), 6-2, in fata americancei Sofia Kenin, locul 41 mondial, intr-o reeditare a finalei de la Roland Garros din 2020.Kenin a castigat Australian Open in 2020, dar in acelasi an a pierdut finala de…

- Iga Swiatek nu a avut parte de prea mult noroc la tragerea la sorți a tabloului principal de la Australian Open 2024, lidera clasamentului WTA urmand sa o intalneasca in primul tur pe Sofia Kenin (campioana la Melbourne in 2020).

- Astazi a avut loc tragerea la sorți a tablourilor principale de la Australian Open 2024, competiție care va debuta pe 14 ianuarie. Iga Swiatek este favorita pe tabloul feminin, iar Novak Djokovic va incerca sa caștige al 11-lea trofeu la Melbourne. Cele mai importante meciuri de pe tabloul principal…

- ​Su-wei Hsieh a pierdut in calificarile de la Australian Open 2024 (a fost invinsa de Anna Bondar), iar la scurt timp și-a anunțat retragerea din tenis, in proba de simplu. Sportiva din Taiwan este fosta lidera WTA la dublu și multipla campioana de Grand Slam.

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, de doua ori campioana la Wimbledon, a anuntat luni ca este insarcinata si isi intrerupe cariera, cu putin inainte de inceperea turneului de Grand Slam de la Australian Open. „In aceasta prima zi a anului 2024, am vrut sa va urez un an nou fericit si sa va impartasesc…