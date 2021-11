Stiri pe aceeasi tema

- Doi afro-americani care au fost gasiți vinovați și au fost condamnați în urma cu peste 50 ani pentru uciderea activistului Malcolm X în 1965 au fost exonerați de un judecator din New York, motivând un ”eșec al justiției”, relateaza AFP.Numind „un eșec al justiției”…

- Procurorul general din Manhattan anunța ca va incepe procedura pentru exonerarea a doi barbați condamnați și inchiși pentru asasinarea activistului de culoare Malcolm X, in 1965, o recunoaștere oficiala a erorilor care au fost facute de autoritațile americane cand au judecat acest caz, informeaza Digi24…

- Muhammad Aziz si Khalil Islam, doi dintre cei trei barbati condamnati acum mai bine de 50 de ani pentru asasinarea lui Malcolm X, un simbol al luptei pentru drepturile persoanelor de culoare, au mari sanse sa fie declarati nevinovati.

- Cel puțin 16 angajați ai ONU și persoane aflate sub protecția lor au fost reținuți in capitala Etiopiei, Addis Abeba, a anunțat un purtator de cuvant al Națiunilor Unite, pe fondul unor informații despre arestari pe scara larga a etnicilor din Tigray, relateaza Reuters.

- Polonia a mobilizat aproape 6.000 de militari la frontiera cu Belarus, in cadrul masurilor de securitate aplicate pentru oprirea imigrantilor extracomunitari care incearca sa ajunga in spatiul Uniunii Europene, informeaza agentia Reuters, conform blacknews.ro . In ultimele zile, numarul militarilor…

- Politia londoneza a arestat duminica dimineata un barbat in varsta de 38 de ani, suspectat de uciderea Sabinei Nessa, o britanica de 28 de ani care a fost gasita moarta saptamana trecuta intr-un parc din Londra, informeaza Reuters, DPA si AFP. Sabina Nessa, in varsta de 28 de ani, a disparut…

- Poliția ucraineana a declarat miercuri ca pistele politice sunt cele pe care se axeaza în principal ancheta atacului asupra consilierului președintelui, Sergey Shefir, relateaza AFP.„Trei ipoteze principale” sunt studiate, a spus șeful poliției Igor Klymenko, enumerând pista…