- O fetita de patru ani le-a ingrijit singura pe surorile ei mai mici, timp de trei zile, dupa ce tatal lor a murit in casa in care locuiau, a anuntat marti Politia din Burghausen, un oras din sudul Germaniei, informeaza DPA. Tatal fetelor, un barbat de 35 de ani, a murit din cauze naturale…

- Moartea tragica a fetitei de 2 ani din localitatea ieșeana Sorogari nu a ramas fara urmari. Astazi, dupa efectuarea necropsiei, anchetatorii au schimbat incadrarea juridica a faptei si o cerceteaza pe mama micutei pentru rele tratamente aplicate minorilor si ucidere din culpa.

- Moarte suspecta intr-o familie dintr-o localitate ieseana. O fetita de doi ani a murit la 5 zile dupa ce mama a adus-o inconstienta la spital. Femeia spune ca fetița s-a inecat in cada cu apa, insa medicii au descoperit pe corpul ei urme de lovituri.

- Un roman, in varsta de 20 de ani, a vrut sa puna capat relatiei pe care o avea cu o italianca, in varsta de 28 ani, insa planul sau l-a adus in atentia autoritatilor, informeaza stiridiaspora . Tanarul de 20 de ani, care locuia in Perugia, regiunea Umbria, s-a gandit sa-si insceneze moartea, pentru…

- Sase persoane au fost ucise joi seara într-un incident armat petrecut în orasul Plymouth din sud-vestul Angliei, pe care ministrul de interne britanic l-a calificat drept "socant", transmite Reuters, potrivit Agerpres.Doua femei si trei barbati, inclusiv suspectul, au murit…

- Atunci cand pronuntam numele Traian Petcu ne aducem aminte de vremurile indepartate si glorioase in ceea ce priveste atletismul romanesc. Veteranul atlet a dus o viata activa pana joi, atunci cand a pierdut lupta cu moartea la incredibila varsta de 97 de ani. Una dintre cele mai mari dorinte ale lui…

- Bateristul și unul dintre membrii fondatori ai trupei americane rock Slipknot, Joey Jordison, a murit la varsta de 46 de ani, informeaza contactmusic.com. Intr-un comunicat citat de BBC, familia lui Jordison a transmis ca el a murit linistit, in somn. Nu a fost dezvaluita cauza decesului. „Moartea lui…

- Politia a spus ca mai mult de 90 de decese au fost confirmate in vestul Germaniei, comitatul Ahrweiler fiind una dintre cele mai afectate zone, si ca se tema ca numarul victimelor va creste. Alti 43 de oameni au murit in Renania de Nord-Westfalia, cel mai populat land al Germaniei. Televiziunea belgiana…