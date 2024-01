Stiri pe aceeasi tema

- Fetița de trei ani din Iași care a ajuns la spital in stare grava impreuna cu sora ei mai mare, dupa ce mama lor le-a spalat pe cap cu o substanța toxica, folosita la animale, a intrat in moarte cerebrala.Doctorii de la Spitalul Sfanta Maria din Iași nu pot spune cu certitudine cat va mai fi ținuta…

- "Facem un apel catre toti parintii: Diazinolul, aceasta substanta organofosforata este extrem de nociva, toxica, poate determina decesul copiilor, dar si al adultilor. De aceea, insistam sa nu se mai utilizeze produse farmaceutic-veterinar in tratamentul sau spalarea pe cap a copiilor", a declarat purtatorul…

- UPDATE - Medicii au identificat substanța și le-au stabilizat pe cele 2 fetițe.Dr. Catalina Ionescu, purtator de cuvant Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Sfanta Maria”, detalii cu privire la starea de sanatate a celor doua fetițe intoxicate cu Diazinol.„Doua fetițe in varsta de 4 și respectiv…