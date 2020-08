Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de un an si sapte luni a fost resuscitata de un jandarm brasovean aflat in timpul liber, iar apoi acesta a luat-o in brate si a alergat cu ea pana la drumul national unde a fost preluata in stare stabila de un echipaj SMURD si dusa la spital.

- La un moment dat, fetita s-a inecat, iar mama ei a ajutat-o sa isi revina, gasind urme de masti chirurgicale in bucatile de nuggets si a povestit intamplarea pentru Hampshire Live. "Fiica mea a inceput sa se inece. I-am bagat degetele pe gat, era ceva albastru. M-am gandit 'ce naiba e asta?'.…

- Un copil de cinci ani care se inecase la Ștrandul din Beiuș a fost salvat de un pompier din cadrul ISU, aflat in timpul liber.Potrivit ISU Bihor, sergentul major Danuț Valentin se afla, in timpul liber, la ștrandul din municipiul Beiuș, potrivit mediafax.ro. Citește și: Vasile Astarastoae…

- Un adolescent de 16 ani a fost salvat miercuri dupa-masa de la inec de un salvamar si un pompier aflat in timpul liber, incidentul avand loc la strandul Codrisor din municipiul resedinta, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU). "Tanarul in varsta de 16 ani a…

- O fetita de un an a cazut astazi in Dunare, din barca in care se plimba impreuna cu parintii sai. Micuta a fost salvata de inotatorii care se aflau in zona si resuscitata de un asistent aflat in timpul liber, pana sa ajunga echipajul SMURD.

